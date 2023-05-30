В СКО осуждена «закладчица», у которой полицейские изъяли свыше 1 кг синтетических наркотиков

10,5 лет лишения свободы за сбыт наркотиков — такой приговор суд вынес 30-летней жительнице Петропавловска. Полицейские задержали её осенью прошлого года с 20-ю пакетиками синтетических наркотиков, приготовленными к реализации через так называемые «закладки». В квартире горожанки изъяли более 1 кг «соли». Опасный «товар» она привезла из столицы. Весной состоялся суд. В настоящее время «закладчица» отбывает наказание в местах лишения свободы. В полиции напоминают, что за сбыт в особо крупном размере, согласно части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. С начала года в области суды вынесли 10 приговоров в отношении наркоторговцев. В то время как полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 1 кг «синтетики».