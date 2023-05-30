Президент РК в ходе рабочего визита в СКО посетил университет и театр

Касым-Жомарт Токаев посетил Kozybayev University в ходе своего рабочего визита в СКО. Глава государства ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития учебного заведения. В университете обучаются более 6 тысяч студентов. Ректор вуза доложил об исполнении поручений Президента. Одно из них касалось открытия филиала университета Аризоны. В прошлом году зачислены первые 150 студентов.

ЕРЛАН ШУЛАНОВ, председатель правления-ректор Kozybayev University:

— Второе поручение — это открытие центра академического превосходства, чтобы активизировать прикладную науку. Чтобы выполнить эти поручения, мы закладываем в основу 3 элемента. Первое, современная образовательная среда. Поэтому на 2 тысячи студентов данный корпус. На 1,5 тысячи мест возводятся сейчас 2 общежития. И за 5 лет мы должны капитальный ремонт 5 корпусов и 3 общежитий сделать.

Важен и сильный педагогический состав. В вузе планируют создать костяк молодых и перспективных докторОв PhD. Президент осмотрел лабораторию беспилотных летательных аппаратов, центры инновационных методов получения деталей сложной конфигурации, симуляционного обучения и практических навыков. В университете Президент провел беседу с преподавателями и студентами.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Мы будем рассматривать все эти вопросы в порядке приоритета, потому что без знаний, без культуры знаний и без науки Казахстан не сможет дальше развиваться. Недавно мы провели реформу Академии наук, назначили нового президента, очень известного ученого и практика. Я провел первое заседание Высшего совета по науке. Считаю, что в самое ближайшее время вы можете пополнить и ряды ученых, и ряды практиков, и будете вносить свой большой вклад в развитие нашего государства. Я на это надеюсь.

После глава государства посетил казахский музыкально-драматический театр имени С.Муканова, где посмотрел отрывок из пьесы «Магжан». Президент отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы, поэта Магжана Жумабаева. Глава государства побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области, обсудил с ними вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения.

Айгерим Хамзина