Награждение победителей республиканской олимпиады и конкурса научных проектов

В рамках празднования Дня защиты детей в арт-центре «Кызылжар» состоялось ежегодное традиционное награждение победителей республиканской олимпиады и республиканского конкурса научных проектов. Среди приглашённых — Олжас Серик. Он с 5 лет углублённо изучает географию. В его копилке много медалей. На олимпиаде, которая проходила в Шымкенте, Олжас занял второе место.

ОЛЖАС СЕРИК, учащийся Тайыншинской средней школы:

— Выбрал географию, потому что она развивает глобальное мышление. Человек, изучающий географию, мыслит глобально. Он смотрит на проблему и видит в ней корень, и находит решение проблемы легко и быстро. Если человек готовится, то он будет подготовлен ко всему. Было нелегко, но я не могу сказать, что это были совсем сложные задания. Это были олимпиадные задания.

Всего честь нашей области на республиканской олимпиаде защищали 66 школьников. Среди них 20 учащихся стали призёрами. В конкурсе научных проектов приняли участие 20 молодых ученых. 10 из них также стали победителями и призёрами.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Специально выдается каждому ребенку премия за третье место — 50 тысяч, за втрое — 75 тысяч и 100 тысяч за первое место. Таким образом, пытаемся поощрить, чтобы был стимул, небольшой приятный бонус, помимо того, что это нужно для развития самого ребенка и в целом для его будущего.

В целом по республике, в том числе в нашей области, много соревнований и конкурсов, в которых дети по своим интересам могут участвовать. Это и спортивные мероприятия. Это и связано с научными проектами, с исследовательской деятельностью, предметными знаниями. То есть мы на все это обращаем внимание, потому что мы понимаем самое главное — это комплексное всестороннее развитие.

Во время встречи учащиеся задавали руководству управления интересующие вопросы. Касались они организации других конкурсов и олимпиад, поступления в вузы.

Камилла Карим

