Главный инженер КТ «Мамбетов и К» 45 лет посвятил работе в сфере сельского хозяйства

Еркен Кактаевич Кажеков работает главным инженером КТ «Мамбетов и К» с 1985 года. За плечами — 45 лет стажа работы в сельском хозяйстве. Сейчас вспоминает, как было непросто после развала Союза.

ЕРКЕН КАЖЕКОВ, главный инженер КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— После школы сразу устроился в совхоз разнорабочим. Потом пошли учиться на САФ перед армией. Потом в 1978 году в армию призвали, отслужил. Потом поступил в училище, отработал 2 года механизатором, потом поступил в Петропавловский техникум. Закончил в 1985 году и пришел в родное хозяйство уже специалистом среднего звена. Союз развалился, не было света, дорог, ГСМ тяжело было достать, старались сокращать технику, воды не было. Трудное время пережили.

Сейчас вся техника и оборудование в хозяйстве современное, трудностей в работе не возникает. А неисправности сразу устраняются, когда за дело берется опытный инженер Еркен Кактаевич. В хозяйстве порядка 130 единиц техники, за которую он отвечает. Свою работу ветеран труда выполняет на высоком уровне.

ОЙРАТ НУРМАГАМБЕТ, главный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Его ценим как большого профессионала своего дела. У него много учеников, которых он обучил. В этом году у нас КТ «Мамбетов и К» исполнилось 25 лет и к этой дате мы всех, кто работает у нас 25 лет, поощрили призами денежными. Премии ежегодные, социальный пакет повышенный для главных специалистов.

Сейчас Еркен Кактаевич готовится выйти на пенсию. Но говорит, что сидеть на месте — не его. Ветеран труда намерен все так же работать в родном хозяйстве и служить во благо родины.

Анастасия Кузнецова

