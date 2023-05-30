Делегация из всех регионов страны посетила малую родину Магжана Жумабаева

Эти слова из стихотворения Магжана Жумабаева «Туркистан» льются кюем и заполняют место, куда съезжаются все почитатели великого казахского поэта, педагога Магжана Жумабаева. На его малую родину — село Сарытомар района Магжана Жумабаева приехали порядка полусотни гостей из всех регионов страны.

К 100-летию великого земляка в Сарытомаре открыли вот этот музей, в котором представлены уникальные экспонаты, которых нигде больше нет. Платок и кожаные сапоги второй жены Магжана Зулейхи, кровать 1929 года, на которой спал алашординец, оригинал сборника стихотворений 1923 года. Но особую ценность представляет вот эта фотография.

АЙГУЛЬ ЖУНУСПАЕВА, директор музея Магжана Жумабаева, с.Сарытомар района М.Жумабаева:

— Когда Магжана забрали в тюрьму, с обыском пришли к старшему брату в Сассыколе. У него на стене висел портрет Ленина. И оказывается у него еще был портрет Магжана. Он взял его и спрятал за портретом Ленина. Перевернули весь дом, в то время никто не имел права коснуться портрета вождя, а когда старшего брата забирали, он сказал своей жене, чтобы она через две недели вытерла пыль с портрета. Вот так портрет Ленина сохранил фотографию, которая является последней — 1936 года.

В 30-е годы прошлого века от рук палачей в застенках НКВД погибли тысячи представителей интеллигенции. Магжан Жумабаев будучи членом партии «Алаш» также стал жертвой политических репрессий. Но сила слова не угасает с течением столетий. Сегодня, как и век назад, творчество Магжана живо и почитаемо.

ТЛЕГЕН САДЫКОВ, профессор кафедры истории Казахстана ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г.Астана:

— 31 мая отмечается как День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане. Я думаю, что все те, кто в свое время боролся, за что они положили свои жизни, наши выдающиеся личности как Магжан Жумабаев и другие представители казахского народа, не даром проходят. Мы сейчас уже в условиях Независимости, уже 33 год отмечаем такие важные даты. Я очень рад, что такие мероприятия проводятся именно у вас.

На родину Магжана Жумабаева делегация приехала неспроста. Проект «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода, ежегодно проводится в разных городах страны. В этом году выбрали СКО, так как 25 июня мир отметит 130-летие великого поэта, педагога, уроженца северного региона Магжана Жумабаева.

ЭЛИНА ПАУЛИ, директор РГУ «Қоғамдық келісім» при МИИР РК, Г.Астана:

— Мы оказались сегодня здесь, на этой благодатной священной земле для каждого казахстанца. Отрадно, что сегодня здесь присутствуют и члены Ассамблеи народа Казахстана из разных городов, историки, этнографы, люди, которые занимаются изучением творчества Магжана Жумабаева.

После посещения музея делегация отправилась на встречу с общественностью региона и активом АНК. Обсудили актуальные вопросы деятельности общественных структур Ассамблеи. В конце апреля в Астане прошла сессия с участием Президента страны, организаторы получили благодарственные письма. Без внимания не оставили и регионы. От имени РГУ «Қоғамдық келісім» наградили сотрудника регионального учреждения Салимхана Сабитова.



Анастасия Кузнецова