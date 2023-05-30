23 нарушения среди условно-досрочно освобождённых выявили в СКО

«Досрочник» — оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого полицейские проверяют условно-досрочно освобождённых. За 10 дней стражи порядка проверили почти 4 тысячи североказахстанцев. Более 770 человек из числа проверенных — это те, кто отбыл наказание за тяжкое преступление. Среди них выявлено 43 нарушения, 15 человек переведены в категорию административного надзора. Со стороны «досрочников» — 23 нарушения. Двоих вернули в места лишения свободы. По словам полицейских, практика показывает, что нарушения могут быть связаны с отсутствием занятости. Такие лица стараются трудоустроить. Их направляют в центр занятости населения. К слову, около 80% подучётного контингента в СКО имеют работу. Это важный аспект поддержания общественной безопасности, говорят стражи порядка.



Диана Салихова