В Петропавловске проводят работы по реконструкции тепломагистрали по ул.Сатпаева

Реконструкция тепломагистрали №3 по ул.Сатпаева проводится в Петропавловске. Сетям уже более 40 лет. И в этом отопительном сезоне изношенность трубопровода дала о себе знать. На этом участке зафиксировали 5 повреждений. Сразу же после окончания отопительного сезона подрядная организация «СУ Энергострой» приступила к работам. К 30 сентября планируют закончить.

Реконструкция тепломагистрали №3 протяженностью 1,5 км запланирована с прошлого года. Общая стоимость проекта составила 1 млрд 222 млн тенге. В прошлом году работы провели на 0,2 километра на 284 млн, в этом году на участок в 631 метр планируют потратить 634 млн тенге. Остальные работы проведут в следующем году.

АЛЕКСЕЙ ХОМЕНКО, начальник участка:

— В том году мы поменяли через улицу Кошукова, дошли до улицы Сатпаева, 42. На этом участке продолжение идет дальше через улицу Медведева и на Волочаевскую уходим. Сложностей нет, материалы поступают, работа ведется. Когда мы трубопровод отключили, было временное подключение горячего водоснабжения. То есть участок домов, который попал под отключение, это 17 многоэтажных жилых домов и 9 юридических лиц. Все остаются с горячим водоснабжением.

В этом году ведутся ремонтные работы на 19 участках магистральных сетей и 10 участках распределительных сетей. Общая протяженность замены составляет 6 228 километров. А на следующий год ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» приступят к реализации проекта по замене магистральных сетей по улице Ружейникова.

Анастасия Кузнецова

