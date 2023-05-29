Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в СКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в СКО. Глава государства осмотрел посевные площади ТОО «Дайындык-Агро» и ознакомился с ходом весенне-посевной кампании. Хозяйство занимается производством и реализацией зерна, масличных культур, животноводством и переработкой сельхозпродукции. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет почти 16 тысяч гектаров и свыше 4 тысяч гектаров пастбищных угодий.

БИРЖАН ШАЙМЕРДЕНОВ, директор ТОО «Дайындык-Агро», Аккайынский район:

— Техника дорогая, её мы всю взяли в лизинг без залога. Нашему хозяйству 28 лет, каждый год мы собираем хороший урожай в районе 25 ц/га. В этом году планируем показать такой же результат. Специалисты у нас есть. Создаём для них хорошие условия труда. Работает 2 молочных комплекса. Благодаря этому село развивается.

Президенту сообщили о ходе весенне-посевной кампании. По словам главы региона Айдарбека Сапарова, поставки минеральных удобрений на посевные площади, подбор техники, обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами выполняются в соответствии с планом. А руководитель ТОО «Global Agro» рассказал о мерах поддержки со стороны государства.

МАТВЕЙ СКОРНЯКОВ, руководитель ТОО «Global Agro»:

— В этом году мы реализуем проект производства картофеля в системе орошения. При помощи господдержки приобрели и установили полностью систему орошения, технику, оборудование. Мы уже произвели посадку. В перспективе будем расширяться. По программе «Ауыл аманаты», где главная цель отводится повышению благосостояния села, в нашем посёлке на сегодня 100% все улицы асфальтированы, подключено освещение, водообеспечение. Все соцобъекты отапливаются центральным отоплением.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Программа «Ауыл аманаты» — очень удачный проект, который будет иметь распространение по всей стране с учётом специфики регионов. Что касается сельского хозяйства в целом, оно находится под моим неусыпным вниманием как Президента. В правительстве имеются поручения, поскольку это стратегическая отрасль.

Президент во время встречи с сельхозпроизводителями области прокомментировал приоритеты деятельности ЕАЭС в контексте итогов недавнего саммита организации в Москве.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией — это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами. Недавно в Москве состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС. Мы говорили о том, что, прежде всего, нужно заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции, сотрудничества. Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность повышения производительности труда в сельском хозяйстве и внедрения новых технологий и способов производства. Кроме того, глава государства поручил руководству области продолжить работу в данном направлении и развивать переработку сельхозпродукции. Президент положительно оценил труд аграриев, отметив, что фермеры приспособились к выращиванию зерновых культур с высоким экспортным спросом. Касым-Жомарт Токаев пожелал аграриям успешного завершения посевной кампании.

После Президент посетил ферму «Қызылжар-сүт». В прошлом году молочному комплексу выделили субсидии на 366 млн тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 сельчан.

ОКСАНА БАХУРИНСКАЯ, оператор машинного доения ТОО «Қызылжар-сүт», Кызылжарский район:

— Организация помогает нам с обеспечением кормами нашего домашнего скота. Мы получаем премии, работа нас радует.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране.

Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, благодаря всесторонней поддержке со стороны государства развитие животноводства в СКО получило новый импульс.

АНАТОЛИЙ РАФАЛЬСКИЙ, директор ТОО «Вишневское», Тайыншинский район:

— Хотелось бы примером привести финансирование животноводства через СПК. Аграрии имеют возможность по низкой процентной ставке получить и по упрощённой системе залогового обеспечения.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— В рамках выделенных средств 100 млрд тенге 17 млрд выделено на нашу область. Это позволит реализовать 17 МТФ. Все потенциальные инициаторы проекта определены. Это 11 тысяч поголовья, общая сумма инвестиций составит 54,9 млрд тенге.

Президент отметил, что в СКО имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием. Руководству области он дал поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.

Айгерим Хамзина