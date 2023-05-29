Президент К.-Ж. Токаев посетил предприятие по производству бумажной продукции

Также в рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область глава государства ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТОО «РимКазАгро». В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву доложили о первых результатах работы предприятия. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы «Экономика простых вещей». Фабрика входит в состав многопрофильной компании «Радуга». В настоящее время идет активное строительство тепличного комплекса в целях круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

Айгерим Хамзина