Пресс-конференция по вопросам комплексного изучения археологических памятников прошла в Петропавловске

В Северо-Казахстанском областном музейном объединении прошла пресс-конференция, посвященная комплексному изучению археологических памятников региона. Цель данного проекта — исследование археологических памятников с применением современных методик, подходов и инструментария. На территории нашей области находятся 599 памятников. Начиная с 2019 года, археология нашего региона получила новый толчок в развитии. Прежде всего этому способствовало создание Центра по охране и использованию историко-культурного наследия.

РАКАТ МАМБЕТАЛИНОВ, руководитель центра по охране и использованию историко-культурного наследия:

— Мы планируем в этом году проведение большого археологического исследования. В рамках него будет проведен мониторинг имеющихся памятников истории и культуры, а также будем заниматься выявлением новых памятников и вопросами сбора этнографического материала. В экспедиции у нас участвуют Центр по охране и использованию историко-культурного наследия СКГУ, институт археологии им. Маргулана и Северо-Казахстанское музейное объединение.

ТАЛГАТ МАМИРОВ, заместитель директора по науке Института археологии им.А.Х.Маргулана:

— Данная программа очень обширная, состоит из нескольких направлений. Одно из направлений связано с проведением археологических работ на территории СКО. Мы сегодня даем старт археологическим работам. Со мной вместе большая команда из Алматы приехала, есть специалисты в области раннего железного века, эпохи раннего металла. Завтра приедут специалисты по средневековью, будет большая комплексная экспедиция.

