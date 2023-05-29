Полицейские и медики проводят рейды в рамках акции «Стоп ДТП»

Общемировая практика показывает, что сон водителя за рулём — нередкая причина аварий на автотрассах. Чтобы привлечь внимание водителей к этой проблеме, полицейские вместе с медиками провели необычный рейд. Ночью они останавливали на загородных трассах водителей, чтобы проверить их на утомление.

— Пульс хороший, сатурация хорошая.

И давление, как у космонавта, шутит водитель. Можно продолжать путь. Нарушения артериального давления, пульса и сатурации — характерные признаки усталости. Их выявили, к примеру, у 36-летнего водителя фуры «Mercedes», который следовал с грузом овощей из Костаная в Астану.

— Рекомендуем вам не управлять транспортным средством. Здесь ближайшая есть парковка, сейчас проедьте, отдохните, после этого садитесь за руль, хорошо? — Да. — Сейчас мы вас проводим, покажем вам парковку, после этого будете…

По словам водителя большегруза, он находился в пути с 6.00 часов утра с полуторачасовым перерывом. Поскольку мимо Петропавловска он проезжал впервые, стражи порядка сопроводили его на ближайшую парковку для фур. Всего за один ночной рейд проверили свыше 30 водителей. Также медработники проверяли аптечки, наличие и срок годности медикаментов.

— Жгут подлиннее чтобы был. Потому что бывает, вдруг, не дай бог, где-то авария, вам придётся оказывать медицинскую помощь, и люди бывают разной комплекции, и бывает, что нужен жгут подлиннее, так скажем.

Цель рейда — напомнить водителям о необходимости соблюдать режим труда и отдыха. Его организовали в рамках акции «Стоп ДТП», направленной на профилактику ДТП и снижение аварийности.

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО:

— Проводим мероприятия на автодорогах области, где останавливаем водителей и проверяем их состояние здоровья. Данное мероприятие совместно с сотрудниками медицинской службы будет проводиться на постоянной основе.

Полицейские обращаются ко всем участникам движения с напоминанием: необходимо строго соблюдать режим труда и отдыха, не допускать управление транспортом в утомлённом состоянии.