Образцовому ансамблю танца «Арабеск» — 20 лет

Яркие, энергичные, открытые — так можно сказать об участниках образцового ансамбля танца «Арабеск». В этом году коллектив празднует свой 20 -летний юбилей. На сцене Дворца молодёжи они представляют особенный для себя концерт — «Арабеск — 20 лет или история о том…». Всего зрителю представят 4 главы. На этом концерте коллектив с помощью танца расскажет маленькие истории о жизни, детстве, взрослении, любви и мечте.

Участие в концерте принимают более 350 человек. Перед зрителями предстали как совсем юные участники — от 4 лет, так и взрослый состав — 20+. Это те, кто уже более 10 лет в ансамбле. На сцене также танцуют и педагоги, которые в коллективе с самого его основания.

А в коротких видеороликах уже взрослые участницы делятся воспоминаниями о том, как они в первый раз переступили порог танцевального зала. Хотя, признается художественный руководитель и создатель ансамбля Татьяна Кравченко, когда школа танцев только начинала действовать, приходилось ютиться в холодных спортзалах и коридорах школы. За 20 лет «Арабеск» преодолел много препятствий. А теперь с гордостью представляет СК на международных состязаниях.

ТАТЬЯНА КРАВЧЕНКО, художественный руководитель образцового ансамбля танца «Арабеск»:

— Ансамбль «Арабеск» был создан 10 мая 2003 года на базе городского детстко-юношеского центра внешкольной работы. Мне было 16 лет, когда я образовала танцевальный кружок. И сегодня те девчонки, которым тогда было 9-10 лет, уже 10 лет работают у нас педагогами. Конечно, именно эта любовь к танцу, подарила мечту. Мечту, дом, гавань для такого большого количества детей Петропавловска.

Виолетта Крутикова в коллективе уже 10 лет. На сцене она «живёт», говорит девушка. Любит танцы за то ощущение на сцене, когда с коллективом одно целое, когда горит душа, признается Виолетта. Хотя в юном возрасте к танцам она была равнодушна.

ВИОЛЕТТА КРУТИКОВА, участница образцового ансамбля танца «Арабеск»:

— Всё было банально в моей истории. В первый раз на танцы меня привела мама. Мне было 4 года. Тогда я это не воспринимала всерьёз. Мне не особо нравилось, да и не особо у меня получалось. Когда я попала к Татьяне Александровне в более осознанном возрасте — мне было 10 лет, я поняла, что мне это действительно нравится. Помимо того, что я обучаюсь на основную профессию — филолога, я планирую оставаться в хореографическом деле. Развиваться дальше.

Первый месяц лета у коллектива насыщенный. В планах — участие в международных конкурсах в Алматы, столице и Боровом.

Диана Салихова