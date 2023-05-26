«Женитьба», «Козы Корпеш и Баян Сулу»: два спектакля представили студенты из столицы в Петропавловске

На сцене — студенты Казахского национального университета искусств. Приехали молодые ребята из столицы, чтобы представить североказахстанскому зрителю свой талант. 12 ребят защищают свою дипломную работу. Подобная практика в нашем городе проходит не в первый раз, говорит художественный руководитель областного казахского музыкально-драматического театра им.С. Муканова Даурен Тойбазаров.

ДАУРЕН ТОЙБАЗАРОВ, художественный руководитель областного казахского музыкально-драматического театра имени С. Муканова:

— Цель посещения — установление тесных связей, взаимоотношений между двумя учреждениями. Это не первый опыт. В прошлом году студентка Сайлау Камиева поставила два одинаковых спектакля за 1 день. А также молодые выпускники в будущем ознакомятся с нашим театром, увидят его и, возможно, продложат работать.

Всего в копилке артистов 7 спектаклей. Вниманию местных зрителей были представлены два спектакля. Первый — трагедия «Козы Корпеш — Баян Сулу», второй — по мотивам одноименной пьесы Н.В.Гоголя «Женитьба». Постановка о супружеском браке, в котором любви уже не осталось места. Главные герои — купеческая дочь Агафья Тихоновна, мечтающая выйти замуж за дворянина и сам дворянин Иван Кузьмич Подколёсин. Студенты продемонстрировали умелую игру и отлично «вжились» в образы.

АСЫЛБЕК НУРТИЛЕК, студент Казахского национального университета искусств, г. Астана:

— Мой образ в этом спектакле — Жевакин Балтазар Балтазарович. Мы хотели показать уровень наших актеров. Всё, чему мы научились. Поэтому выбор пал именно на эти спектакли. В первой постановке я сыграл роль Карабая. Роль жестокого отца. Такие разные, но очень интересные роли.

В актерскую профессию приходят люди с трепещущим сердцем, говорят студенты. Люди, тонко чувствующие другие судьбы и способные передать самые разные эмоции. С 34-летним опытом работы в этой области Кымбат Тлеуова рассказала, какие требования предъявляются для поступления в университет искусств.

КЫМБАТ ТЛЕУОВА, заведующая кафедрой Казахского национального университета искусств, г. Астана:

— Театральное искусство предъявляет очень большие требования к молодежи. К нему нужно подойти с большой подготовкой. Нужно обладать гибким умом. Также язык должен быть «чистым», то есть, нужно правильно произносить все специфичные звуки казахского языка. Важно иметь поставленный голос и музыкальный слух.

Большинство зрителей — молодёжь, что тоже показывает заинтересованность юного поколения искусством. Гастрольные туры студенты провели уже в Кокшетау, Караганде и столице.

Диана Салихова