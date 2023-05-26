Заседание КСО «Тәлімгерлер кеңесі» прошло в областном маслихате

Заседание консультативно-совещательного органа «Тәлімгерлер кеңесі» прошло в областном маслихате. Рассмотрели здесь проблемные вопросы профильных ведомств. Первым с докладом выступил руководитель областного управления ветеринарии Жанат Амиржанов. Сегодня эта сфера остро нуждается в высококвалифицированных кадрах.

ЖАНАТ АМИРЖАНОВ, руководитель управления ветеринарии СКО:

— Чтобы решить эту проблему, мы предлагаем открыть на базе нашего университета специальность «Ветеринария». У нас в Казахстане есть такие вузы, где обучается наша молодёжь, но зачастую после окончания вуза они не возвращаются. Поэтому мы думаем с таким расчётом, чтобы наша молодёжь не уезжала в другие города, а могла обучаться здесь у нас.

По словам членов консультативно-совещательного органа, сегодня эту профессию надо популяризировать и создавать для работников этой сферы все необходимые условия. Этот вопрос они взяли на контроль. К слову, КСО открыли при департаменте Агентства по делам госслужбы. Здесь будут заниматься обеспечением преемственности государственного управления и стабильности регионального кадрового резерва.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства по делам государственной службы СКО:

— Задачами являются участие в актуальных проблемах в развитии государственного управления региона, выражении ваших мнений в отношении текущей ситуации на госслужбе в регионе. Мы постарались включить в состав КСО ветеранов госслужбы, которые имеют большой жизненный профессиональный опыт.

Такая площадка будет работать на постоянной основе, отмечают специалисты.

Алишер Ашимов