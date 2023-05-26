В СКО чествовали работников культуры и искусства

В Северо-Казахстанской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сферы культуры и искусства. С профессиональным праздником их поздравил аким СКО Айдарбек Сапаров.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Наше государство особо отмечает важность развития культуры и искусства для духовного развития граждан. Вы вносите весомый вклад в сохранение и развитие духовных ценностей, возвышение творчества. Мы всегда будем оказывать внимание и поддержку деятелям культуры. Государство понимает значимость формирования, укрепления культурных и духовных ценностей. Именно культура и искусство напоминают людям о вечных ценностях. Примите слова искренней благодарности за ваш труд, вклад в развитие культуры области, преданность профессиональному долгу. Желаю вам новых творческих свершений.

В Северо-Казахстанской области происходят большие изменения в культурной жизни. В регионе выделены специальные гранты для этой отрасли, будущие специалисты обучаются в 5 вузах страны. К 2025 году заработная плата работников культуры вырастет в 2 раза. Ежегодно проводится капитальный ремонт районных домов культуры и сельских клубов. В областном центре после реставрации открылся Музей исламской культуры. А местные творческие коллективы покоряют мировую арену. Танцевальный ансамбль «Sensitive» выиграл гран-при на фестивале в Дубаи и гран-при на чемпионате мира в США.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы должны постоянное внимание уделять ветеранам отрасли. В этом году впервые нашим ветеранам будут предоставлены бесплатные путевки в санатории Казахстана. Также в текущем году выделены значительные средства для выезда творческих коллективов на зарубежные гастроли. Казахский музыкально-драматический театр поедет в Грузию, театр танца «Sensitive» в Испанию. Артисты областной филармонии имени Акана Сері выступят перед зрителями в Южной Корее и Италии.

На церемонии награждения глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма представителям сферы культуры. Многих деятелей культуры отметили нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі». В их числе режиссёр областного русского драматического театра имени Н.Погодина Елена Покрас. Она в сфере культуры трудится 27 лет.

ЕЛЕНА ПОКРАС, режиссёр областного русского драматического театра им.Н.Погодина:

— Я очень рада, что сегодня я удостоена это серьёзной награды. Я проделала большой путь и надеюсь, что ещё многое сделаю для культуры и театра. Я рада, что руководство области и города уделяет большое внимание нашему скромному таланту. У нас светлые залы, отличная аппаратура, наши артисты довольны.

Помимо этого в СК построено новое здание казахского музыкально-драматического театра имени С.Муканова. Его актёр Асылхан Разиев тоже был удостоен нагрудного знака.

АСЫЛХАН РАЗИЕВ, актёр высшей категории казахского музыкально-драматического театра им. С.Муканова:

— Я получил знания в местном колледже искусств. И когда ещё учился, попал в наш театр. И вот уже 15 лет я там работаю. У нас творческий коллектив, сплочённый, мы друг друга все уважаем и ценим. Я благодарен за эту награду. Она даёт мне стимул работать, стараться и очень вдохновляет.

После награждения прошел праздничный концерт. Работники культуры СКО были не на сцене, а в зале в качестве гостей. Для участников торжества выступили столичные артисты «Қазақконцерт» имени Р.Баглановой.

Айгерим Хамзина