В Северо-Казахстанской области аграрии увеличивают посевы овощей и гречихи

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— По поручению акима области Айдарбека Сапарова ведутся работы по увеличению посевов гречихи. Мы находимся в ТОО «Агроном-Тайынша». Несмотря на небольшую площадь, хозяйство в этом году увеличило посевы социально ориентированной продукции — картофеля и гречихи.

Если в прошлом году хозяйство посеяло 4 гектара картофеля, то в этом году посевная площадь увеличилась до 6 гектаров. Радует и увеличение посевной площади гречихи. В прошлом году засеяли 40 гектаров, в этом же году планируется собирать урожай с 200 гектаров хозяйства.

АННА ОСПАНОВА, агроном ТОО «Агроном-Тайынша»:

— Сорт гречихи у нас «Куйбышевская 85». Семена были приобретены в прошлом году в ТОО «Тайынша-Астык». Семена приобретались для дальнейшего размножения, поэтому объем был небольшой — чуть больше 3 тонн. В дальнейшем будет также увеличение посевных площадей.

Работа на поле ТОО «Агроном-Тайынша» кипит круглосуточно. 40 работников трудятся посменно с 9.00 утра до 21.00 часов вечера. В деле — 5 посевных комплексов. Механизаторам работать сейчас проще. Техника современная, автоматизированная.

АКЫЛБАЙ ФАЙЗУЛИН, механизатор ТОО «Агроном-Тайынша»:

— В этом хозяйстве я работаю лет 5 уже. За последние годы техника очень сильно поменялась, сейчас она вся у нас обновленная. Преимущества в том, что она делает большую работу, комфортно, все удобно.

Своих работников ТОО обеспечивает кормами. Да и весь урожай тоже идёт в село. Сегодня социально ориентированное хозяйство выращивает масличные и зерновые культуры, кормовые, горох, картофель, гречиху. Последняя в своем уходе не прихотлива. Гречихе нужна влага и благоприятные погодные условия, химии не терпит. ТОО «Агроном-Тайынша» начало свою работу в далеком 1991 году, развивалось вместе со страной. В первый год засеяли 91 гектар, сейчас доросли до 6 тысяч гектаров. Семейное ТОО всегда работало по силам.

ЖУМАГАЛИ ГАБДУЛЛИН, директор ТОО «Агроном-Тайынша»:

— Мы с первых годов образования хозяйства все свои возможности вкладываем в обновления, в основной капитал. Мы не пользуемся кредитами, при наших объемах можем позволить себе приобретать современную технику. Конечно, государственную помощь нельзя не учитывать. Мы хорошо работаем с «Казагрофинанс», 2 субсидии пока задерживаются, но, мы думаем, что мы их получим и используем их также для развития нашего хозяйства.

По предварительным данным посевная площадь в регионе составит 4,5 млн гектаров. Из них зерновые и зернобобовые — 3,2 млн гектара, масличные культуры — 960 тысяч гектаров, кормовых — 353 тысячи гектаров, картофеля — 34,1 тысячи гектара и чуть больше 6 тысяч гектаров овощей. На сегодня яровой сев составил 2,2 млн гектара или 52,6%.

Анастасия Кузнецова

