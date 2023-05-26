Во Дворце спорта им.Александра Винокурова прошло торжественное открытие спартакиады среди госслужащих. Это второй этап традиционных состязаний. С началом спортивного праздника поздравил участников руководитель аппарата акима СКО Олжас Идрисов. Продлятся соревнования три дня. В воскресенье определятся победители и призёры среди 31 команды из 13 районов.

ОЛЖАС ИДРИСОВ, руководитель аппарата акима СКО:

— В нашей области многое делается для развития физической культуры и спорта. Число вовлеченных в спорт и физическую культуру граждан растет с каждым годом. Победители состязания будут защищать честь нашей области на республиканской спартакиаде в июне в Талдыкоргане. Хочу пожелать всем удачи, легкого старта и красивых побед!

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— В целях формирования здорового образа жизни, укрепления корпоративной культуры, выявления госслужащих ежегодно в области проводится спартакиада. Первый этап спартакиады прошел с 31 марта по 2 апреля, в котором приняли участие более пятисот государственных служащих. Хотелось бы пожелать спортсменам удачи, хороших спортивных достижений.



Камилла Карим