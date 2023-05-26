На железнодорожном вокзале прошли тренировочные учения

На первую платформу железнодорожного вокзала прибыл поезд «Нұрлыжол-Кызыл-Ту-Петропавловск». У одной из его пассажиров подозрение на холеру. Таков сценарий учений, в которых приняли участие полицейские, медики, местные, а также приглашенные санитарные врачи, сотрудники Петропавловского вокзала.

ЕРЛАН КАРИМОВ, руководитель Акмолинского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте:

— Основная цель сегодняшних учений — оценить готовность медицинских организаций и других причастных служб к проведению противоэпидемиологических мероприятий при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию, а также отработка порядка взаимодействия всех служб и формирований по локализации и ликвидации очага.

По сценарию учений 35-летняя североказахстанка приехала на родину после рабочей поездки в Ливан. Врачи побеседовали с пассажиркой поезда, опросили персонал. Проводник объяснил, что с учетом правил изолировал её в отдельном купе. У женщины повышенная температура, симптомы, похожие на простуду, тошнота и рвота. Всех, с кем она контактировала, и её саму будут наблюдать медики.

ЕРЛАН КАРИМОВ, руководитель Акмолинского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте:

— На сегодня эпидемиологическая ситуация в мире по холере относительно стабильная. В 30 странах зарегистрированы вспышки. Это в основном в Африке и на Ближнем Востоке. Завоз возможен в любой регион Казахстана. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к гражданам, т.к. наступает пора отпусков, при посещении других стран не употреблять сырую воду и немытые овощи и фрукты.

Впрочем, заразиться этой или другой особо опасной инфекцией можно, не покидая Казахстан. В 2022 году житель Шымкента с подозрением на сибирскую язву ехал в поезде «Кызылорда-Петропавловск». Его госпитализировали после остановки состава в Кокшетау. Предполагаемый диагноз подтвердился, выяснилось, что мужчина заразился, когда ел плохо обработанное мясо. Казахстанец получил необходимое лечение, пассажиры поезда, с которыми он контактировал, не заразились. Последний случай заболевания холерой в Казахстане был в 2017 году. Санитарные врачи выявили его на западе страны.

Дарья Пышмынцева