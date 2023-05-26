Линейки по самостоятельному решению школ пройдут 1 июня как празднование Дня защиты детей

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— До конца учебного года остались считанные дни. Занятия во всех школах закончатся 31 мая. В СКО в этом году учебный год заканчивают около 700 организаций образования или более 100 тысяч воспитанников, учеников и студентов.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— После окончания уроков пройдут классные часы. Основная тематика которых — это подведение итогов учебного года и подготовка к летним каникулам. Особое внимание на классных часах будет уделено воспитанию патриотизма, миролюбия, дружбы, почтения жертв политических репрессий и голода.

По самостоятельному решению руководства школ линейки пройдут 1 июня в формате празднования Дня защиты детей. В этом году в области 9 классов заканчивают 6707 обучающихся. Итоговые 4 экзамена они будут сдавать со 2 по 13 июня. А вот с 5 по 19 июня проверка школьных знаний ждет одиннадцатиклассников. Государственные экзамены по 5 предметам будут сдавать 3345 человек. Кстати, в этом году на высшую школьную награду «Алтын белгі» претендуют 109 выпускников. А на аттестат с отличием — 200 одиннадцатиклассников и 379 выпускников 9 классов.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Вручение документов об образовании пройдет в стенах родных школ в период с 20 по 22 июня. Подчеркну, что при организации торжественных мероприятий, классных часов, линеек, мероприятий по вручению аттестатов, в целях соблюдения педагогической этики, предупреждения коррупционных правонарушений не допускается сбор средств с родителей на проведение мероприятий, на привлечение аниматоров, праздничных ивент-агенств, частных студий. Запрещается сбор средств на подарки администрации школ и педагогам.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— С прошлого года внесли изменения касательно Единого Национального тестирования. Внедрен принцип «1тестируемый — 1 компьютер-2 камеры». Также для детей с особыми образовательными потребностями предоставили еще дополнительных 40 минут тестирования. А для абитуриентов, сдающих творческие экзамены, увеличили время тестирования до 70 минут. ЕНТ в стране стартовало 19 мая. Подали заявки более 2 тысяч выпускников. В области подготовили 2 пункта тестирования. Каждый выпускник определяет самостоятельно дату, время и место сдачи ЕНТ и имеет 2 попытки сдачи.

НАЗИР ЖАШИБЕКОВ, руководитель управления образования СКО:

— Ещё одной важной задачей является организация отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период. Для ребят будут работать 265 пришкольных и 339 профильных площадок, 179 палаточных и юрточных лагерей. Более 6 тысяч детей отдохнут в 11 загородных лагерях, в том числе для 3 тыс детей из социально уязвимых слоев населения будут предоставлены бесплатные путевки. На эти цели из местного бюджета выделено 92,4 млн тенге.

Средняя стоимость путёвки составляет от 35 до 65 тысяч тенге. Открытие летнего сезона планируется с 10 по 17 июня.

Анастасия Кузнецова