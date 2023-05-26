Цены на социально значимые продукты обсудили на заседании общественного совета

Цены на социально значимые продукты питания обсудили на заседании общественного совета. По данным и.о. руководителя областного управления предпринимательства и индустриально инновационного развития Данияра Исаева, финансирование стабфонда в этом году доведено до 3,4 млрд тенге.

ДАНИЯР ИСАЕВ, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— За счёт этого мы увеличили объем закупаемой продукции с 12 до 15 тысяч тонн. Из 19 социально значимых товаров 15 производим в регионе. Через крупные торговые сети и точки стабфонда ведётся товарная интервенция. Таким образом, мы сдерживаем рост цен на муку, крупы, хлеб, сахар и остальные товары.

Например, килограмм гречки в магазинах области можно купить за 330 тенге. Данияр Исаев, отметил, что это самая низкая цена по республике. Он объяснил, что местные аграрии в рамках сотрудничества с районными акиматами сдают гречиху по удешевленной цене. В 2022 году в Казахстане сложилась непростая ситуация с ценами на сахар. На сегодня область заключила контракты на поставку 900 тонн этого продукта. Сейчас цены на сахар варьируются от 406 до 447 тенге за килограмм. Говорили на заседании и о ценах на овощи.

ДАНИЯР ИСАЕВ, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В рамках новых подходов к стабилизации цен на социально значимые продукты заключили договор с торговой сетью «Магнум» о выделении денежных средств в сумме 73 млн тенге для реализации овощей с целью сдерживания цен в период межсезонья. Уже начаты в этом месяце первые поставки.

В области есть контракты на поставку 1300 тонн картофеля, почти 500 тонн моркови и чуть больше 400 тонн капусты и лука.

ЮРИЙ БЕЛОНОГ, член областного общественного совета:

— Хотелось бы узнать, какая это доля в общем объеме потребления?

Данияр Исаев рассказал, что расчеты ведутся с учетом потребностей городского населения, т.к. жители районов сами выращивают овощи. По приглашению членов общественного совета на заседании выступила представитель одного из городских супермаркетов.

МАРИНА ЛИЧНАЯ, коммерческий директор супермаркета «Aimer»:

— Поставляется продукция СЗПТ от разных поставщиков, со всеми заключены договоры. Это дает сдерживание цен на остальные продукты. Остальные производители проводят маркетинг, т.е. снижение цены. Это проводит к тому, что покупатель получает более доступную цену. Со стороны отдела предпринимательства производятся проверки.

Подобные проверки проводятся ежедневно. Это позволяет следить за ценами на социально значимые продукты в тех точках и торговых сетях, где они продаются.

Дарья Пышмынцева