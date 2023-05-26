Бесплатную юридическую помощь оказали жителям Петропавловска

Выслушает, объяснит, подскажет. Международная акция «Народный юрист» по оказанию бесплатной юридической помощи прошла в Петропавловске. Здесь собрались специалисты из 36 сфер: адвокаты, нотариусы, полицейские, следователи и многие другие. Задать вопрос смог любой желающий. Целью проекта, говорят организаторы, является повышение правовой грамотности и безвозмездная помощь жителям. Проходит акция один день до последнего человека. Обратились североказахстанцы по самым разным вопросам.

НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА, жительница г.Петропавловска:

— Я обращалась по вопросу наследования. Давно просрочили. Руки всё не «доходили» до нотариуса. Теперь надо этот вопрос поднимать. Хорошо, что пригласили всех специалистов. Никуда не нужно бегать по организациям. Пока возможность представилась, нужно ее использовать. Узнала из новостей. Ваш телеканал каждый день смотрим. Информация была полезна. Дали совет, что дальше делать.

СЕРГЕЙ ПЕРОВ, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Совместно с сетевым изданием Zakon.kz, информационными системами Параграф уже 5-й год подряд проводится акция «Народный юрист». Одновременно по всей стране лучшие адвокаты, юристы оказывают квалифицированную юридическую помощь. Более 150 тысяч граждан получили консультации в рамках этой акции. Она будет продолжаться постоянно. Основные вопросы, которые интересуют население, связаны с подачей исков, обращений, земельными вопросами, недвижимостью, налоговым законодательством.



Диана Салихова