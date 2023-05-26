3 возгорания на дачных участках произошло с начала пожароопасного периода

Возгорания в дачных массивах — явление довольно частое. Особенно сейчас, когда наступил пожароопасный сезон. С приходом тепла жизнь в дачных массивах оживает. Поэтому собственнкам участков нужно быть внимательными и осторожными. Ведь от огня никто не застрахован. А возгорания могут произойти по разным причинам. Недавно возле дачного общества «Каштан» загорелся камыш. Огнеборцы своевременно ликвидировали пожар.

ДАРХАН СМАГУЛОВ, главный специалист управления по ЧС г. Петропавловска:

— На территории дачного общества должна быть минерализованная полоса, опашка которой составляет минимум 4 метра. Она не позволит огню пройти в жилой массив. В этом случае данной опашки нет. Есть угроза возникновения пожара.

Чтобы не допустить таких случаев, спасатели проводят агитационно-разъяснительную работу среди собственников дач. Люди о правилах противопожарной безопасности знают.

Всего в дачном обществе «Каштан» насчитывается более 200 участков. К слову, с начала пожароопасного периода в Петропавловске зарегистрировали 3 случая возгорания дачных массивов.

Алишер Ашимов