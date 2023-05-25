Закрытие 58-го концертного сезона прошло в областной филармонии имени Ақана сері

В Северо-Казахстанской областной филармонии имени Ақана сері закрыли 58-й

концертный сезон. На сцене звучали песни на разных языках мира. На вечере для гостей играли сводный оркестр казахских народных инструментов и оркестр русских народных инструментов.

Одним из первых вышел на сцену Сундет Асан. В филармонии он работает два года. Исполнитель эстрадного и джазового вокала покорил своим голосом публику. Он исполнил песню «Вечная любовь».

СУНДЕТ АСАН, солист джазового оркестра областной филармонии имени Ақана сері:

— Сегодня в нашем городе праздник. Филармония-это место, где звучит красивая музыка. Человек может отдохнуть и телом, и душой. Хочу пожелать, чтобы наша молодежь была ближе к искусству и музыке.

Группа «Меломикс» подарила гостям вечера песню «Жаса, Казахстан». По словам одного из вокалистов группы Мухита Ахметова, он не впервые присутствует на закрытии концертного сезона, но именно этот проходит в особой атмосфере.

МУХИТ АХМЕТОВ, художественный руководитель солистов областной филармонии имени Ақана сері:

— В этом году было много концертных программ. Специально для этого закрытия мы подготовили новую песню. Сегодняшняя концертная программа будет яркой и зажигательной, к этому отчетному концерту артисты нашей филармонии готовились очень долго и усердно. Что касается планов на будущее, так как я являюсь руководителем солистов, будем совместно с моими учениками придумывать что-то интересное для наших дорогих зрителей.

По словам артистов, у филармонии уже сформировалась постоянная аудитория. Все билеты на концерт были проданы меньше чем за полмесяца.

МАРИЯ КРАСНОГОЛОВАЯ, солист-вокалист областной филармонии имени Ақана сері:

— Филармония насчитывает около трехсот артистов. Это солисты, оркестранты. У нас очень много гостей, которые приветствуют начала сезона, и конечно же, прощаются с нами на закрытии сезона.

В этот день солисты филармонии исполнили почти 30 музыкальных композиций. Концертная программа оставила яркие впечатления у зрителей.

— Ходим сюда часто. Очень хорошо. Мы очень довольны. Артисты вообще хорошо принимают. В хорошем настроении уходим отсюда.

— Все время хожу, каждый раз хожу на концерты, мне нравится.

— Я всегда приезжаю на закрытие сезона. Наши артисты профессионально очень выросли. Мне нравится. Очень классные номера, есть очень красивые костюмы и концертная программа всегда очень интересная.

Камилла Карим