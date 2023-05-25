Выпускник Kozybayev University рассказал о работе после выпуска

Бекпулат Тилевов — выпускник Kozybayev University. После получения диплома парень стал работать в школе учителем физкультуры. Говорит, с особой ответственностью и энтузиазмом подходит к делу. Бекпулат родился и вырос в селе Байтерек района М.Жумабаева. Его родная Фурмановская школа небольшая, там всего 125 учеников. Бекпулат всегда знал, что после обучения в вузе вернётся сюда преподавать. Помимо физкультуры он преподаёт туризм. Им Бекпулат увлекался сам, а теперь ведет секцию у своих учеников.

БЕКПУЛАТ ТИЛЕВОВ, выпускник Kozybayev University:

— В работе мне нравятся дети. Я хочу проработать у себя в селе, хочу поднимать подрастающее поколение. Совмещаю с работой в Булаевской СШ №2. Коллектив — это мои учителя, которые с малых лет меня вырастили, дали знания.

АЙНУР САПАРОВА, руководитель центра карьеры и трудоустройства Kozybayev University:

— За 2022 учебный год выпустилось 2013 выпускников. Из них трудоустроено 1656, 82%. В 2022 году по сельской квоте выпустилось 113 выпускника. Они должны отрабатывать в сёлах 3 года. Это в основном педагогические специальности.



Айгерим Хамзина