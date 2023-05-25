В средней школе №2 проходит конкурс «Мен қазақша сөйлеймін»

В средней школе №2 с 22 мая по 30 мая проходит конкурс «Мен қазақша сөйлеймін». В нём принимают участие преподаватели учебных заведений. За это время планируется охватить 32 школы. По словам организаторов, с каждым годом у представителей других национальностей интерес к казахскому языку возрастает.

БАКШАГУЛЬ НИГМАТОВА, преподаватель средней школы №32:

— Наш конкурс состоит из 4 туров. Первый тур — это представления команды. Время ограничено, 3 минуты. Второй тур называется «Кто быстрее», в третьем туре нужно составить диалог. Темы диалогов они не знают. Четвертый тур, домашнее задание. В командах примерно до 10 человек.

Одна из конкурсанток — Янина Аухадиева. Работает учителем русского языка и литературы в средней школе №9. С 5 класса начала учить казахский язык, сейчас знает его в совершенстве.

ЯНИНА АУХАДИЕВА, участница конкурса:

— Нам очень нравится, что проходят такого рода мероприятия, потому что знание государственного языка в 21 веке важно для каждого гражданина РК.

Жюри оценивало конкурсантов по уровню владения и знания казахского языка. Победителей наградили благодарственными письмами.

Камилла Карим