Турнир по шахматам на кубок клуба банкиров СКО прошёл в Петропавловске

Турнир по шахматам среди школьников на кубок клуба банкиров Северо-Казахстанской области прошел в Петропавловске. Его посвятили 30-летию национальной валюты Казахстана. В спортивном состязании приняли участие больше сотни мальчишек и девчонок из Петропавловска и районов области. Среди ребят были как профессиональные игроки, так и любители.

ДИАС МЭЛС, директор СКОФ АО «Национальный банк РК»:

— Это мероприятие мы проводим ежегодно. Шахматы помогают детям развивать математическое мышление, на время отдалиться от социальных сетей. Детей ждут, конечно же, призы, подарки. Также имеются отдельные денежные сертификаты от Национального банка РК.

— Я недавно начала заниматься шахматами. Одноклассники, друзья увлекались, мне тоже понравилось. Поэтому я решила играть и сегодня пришла на этот турнир.

— Я уже один год и шесть месяцев учусь шахматам. У меня сейчас второй разряд. Моя цель до 8 лет получить первое место и стать чемпионом мира.



Дарья Пышмынцева