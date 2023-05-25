Турнир по мини-футболу среди полицейских прошёл на стадионе «Динамо». В соревнованиях принимают подразделения спецучреждений. Ежедневно их личный состав заступает на службу, выполняя сложные и ответственные задачи, которые требуют особых знаний и подготовку.

РИНАТ АЛЬЧИНБАЕВ, старший инспектор по особым поручениям управления административной полиции ДП СКО:

— Приняли участие все районные отделы полиции и из города 4 команды: ИВС, приемник-распределитель, специальный приемник, а также взвод конвойной службы. Более 60 человек участвуют — это и офицерский состав, и сержантский состав.

Спортсмены в погонах соревновались в выносливости и умении достигать результат в команде. По итогу турнира бронзу забрала команда изолятора временного содержания отдела полиции Тайыншинского района. Второе место у команды ИВС управления полиция города Петропавловска. А победителями стали полицейские команды ИВС отдела полиции Айыртауского района. Также здесь выбрали лучших вратаря и нападающего. Финалистов турнира наградили ценными подарками, медалями, кубками и грамотами.

Алишер Ашимов