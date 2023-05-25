Работы по благоустройству идут в Петропавловске

В Петропавловске активно идут работы по ликвидации несанкционированных свалок. Таковых 50 участков. На сегодня 90% уже устранили.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Работа в этом направлении продолжается. За прошедшие 1,5 месяца мы вывезли более 2 тысяч кубометров мусора на полигоны. Кроме того, проводится работа по вывозу мусора с закрытых кладбищ Новопавловки и Рабочего посёлка.

Особое внимание — крупногабаритному мусору. В тариф на твёрдые бытовые отходы он не входит, отмечают в горакимате, поэтому жители и председатели ОСИ и КСК должны вывозить его сами за свой счёт. Но, работа проводится слабо.

ЭЛЬМИРА САДВОКАСОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— К работе подключился горакимат. Сейчас у нас идёт работа по вывозу крупногабаритного мусора. На сегодня мы вывезли более 700 тонн мусора на полигон. Также проводится работа по вывозу мусора из частного сектора. Как вы знаете, в середине мая тариф на ТБО повысился, и сейчас мусоровывозящие компании устанавливают контейнеры в частном секторе. На сегодня он уже появился по улице Батыр Баяна.

Активно в Петропавловске готовятся к купальному сезону. На днях приступили к благоустройству территории возле озера Пёстрого. Бригада укладывает 1 300 квадратных метров керамической плиты. Из них 400 квадратов заменят на новый керамогранит. Кроме того, приводят в порядок игровые, тренажёрные площадки и реставрируют малые архитектурные формы.

Алишер Ашимов