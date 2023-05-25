Объём услуг сети Интернет в области в 2022 году составил 5 млрд тенге, услуг местной телефонной связи — 1,3 млрд тенге, услуг междугородной и международной телефонной связи — 0,6 млрд тенге. Исходящий трафик междугородной, международной телефонной связи составил 31,4 млн минут. В течение 2022 года один североказахстанец в среднем разговаривал по телефону 58,5 минут, из которых 16,5 минут составили международные переговоры. Число абонентов Интернета в 2022 году по области составило 115,5 тыс. За последнее десятилетие число пользователей Интернета возросло в 1,7 раза.

Дарья Пышмынцева