Местные производители представили на выставке школьную и спортивную форму для учащихся

Выставка школьной и спортивной формы для учащихся развернулась во Дворце школьников. Её впервые за долгие годы организовали специалисты управлений образования, а также предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Принимают участие в ней представители 6 предприятий легкой промышленности области. Здесь можно встретить хорошо знакомые для жителей региона бренды и их продукцию. Кроме товаров для школьников представлена одежда для преподавателей организаций образования, головные уборы и обувь. Выставка работает с 10.00 до 17.00 часов. Функционировать она будет и в пятницу 26 мая.

ЕЛЕНА КИРЬЯКОВА, заместитель директора ТОО «Sens Fashion»:

— С 2015 года мы занимаемся школьной формой, обслуживаем почти все городские школы, работаем в нашей области, Костанайской, Акмолинской областях, в Астане. Выпускаем спортивную одежду. От маленького размера брючки для мальчиков — 9600, юбочки — 9600, жилетки — 9600. Бомберы и пиджаки — 15 500.



Дарья Пышмынцева