Конкурс «Лучший услугодатель» прошёл в Петропавловске

С 25 апреля в Казахстане проводится конкурс «Лучший услугодатель». Организуют его для повышения статуса услугодателей и укрепления основ клиентоорентированности в работе. В областном маслихате прошел первый областной этап. Участвовали представители семи организаций. Победителем регионального этапа стала Эмилия Зуевич. Её услуга называется «Апостилирование официальных докуменов, исходящих из государственных органов и нотариусов». В начале июня ей предстоит представлять область на республикаснком этапе в Астане.

АСКАР БАЙМУКАНОВ, заместитель руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

Лучшими на территории области были выбраны 7 организаций по таким критериям, как отсутствие жалоб, нарушений, просрочек в оказании государственных услуг. И вот лучший у нас. Попали на областной этап. Здесь они должны будут презентовать свой проект и рассказать о том, как они готовы, как они планируют улучшать качество оказания услуг.



Камилла Карим