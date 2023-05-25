Газовый баллон стал причиной пожара в Петропавловске

Сильные термические ожоги получил житель Петропавловска. Мужчина занёс в свою квартиру газовый баллон. Хотел разогреть обед, но случился пожар. ЧП произошло в 46-ом доме по улице Муканова. Эта 9-этажка не газифицирована. Пострадавший 1963 года рождения. Пока мужчина тушил пожар, сам получил ожоги.

САЯН АХМЕТЖАНОВ, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— 24 мая 2023 года в 3 городскую больницу обратился гражданин с получением термических ожогов 1,2,3 степени кистей, лица и рук. Данный гражданин сам своевременно затушил очаг, предотвратил хлопок газовоздушной смеси. Он сам обратился в больницу и был госпитализирован. Составили административный протокол за нарушение пожарной безопасности, хранение газовых баллонов.

Но получил горожанин лишь предупреждение. Если выявят спасатели повторное нарушение, тогда выпишут штраф.

Айгерим Хамзина