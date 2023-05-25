Час поэзии, посвящённый 275-летию Шал акына, прошёл в библиотеке им. И.Шухова

«Сөз шебері». Под таким названием прошёл час поэзии в центральной городской библиотеке им. Ивана Шухова. Посвятили его 275-летию Шал акына. Участие приняли в нём представители общественности, музыканты филармонии, школьники и многие другие. На вечере говорили о жизненном и творческом пути поэта. В своих стихотворениях Тлеуке часто обращался к обыденной жизни, а в песнях изображал морально-этические отношения людей, молодость. По словам участников, Шал акын внёс неоценимый вклад в развитие отечественной литературы.

МУРАТ ЖАНТЛЕУОВ, Почётный гражданин СКО:

— Его род поселился в районе, ныне Сергеевке. Он с 10 лет жил в этом районе. Вся его жизнь прошла в районе Шал акына. Шал акыном его прозвали в 15 лет за его видение, талант. Писатель Мухтар Магауин ездил по нашей СКО и собирал его стихи. На основании этого была написана книга.



Алишер Ашимов