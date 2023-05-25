6 семей переехали с юга страны в Воскресеновский сельский округ

Семья Саулембаевых 2 года назад переехала с юга страны на север, а именно в село Воскресеновку Мамлютского района. Глава семьи и его супруга на пенсии. А сын и невестка развивают свой бизнес. Его они открыли после обучения по проекту «Бизнес бастау». Благодаря господдержке приобрели коров на общую сумму 1 млн 225 тысяч тенге.

ЕРКИНАЙ ЖАМАЛОВА, жительница с.Воскресеновки, Мамлютский район:

— Кредит получила моя невестка. Сын тоже учился. И скоро сможет получить финансовую господдержку, которую направим на увеличение поголовья. Заниматься животноводством здесь легче, чем на юге. Корм дешёвый и на молоко цена хорошая. Его мы сдаём каждое утро, выходит по 20-25 литров.

Сама Еркинай Жамалова планирует получить льготный кредит в размере 5 млн тенге. На них женщина откроет курсы казахского языка. Активно семья Саулембаевым занимаются и овощеводством.

ЕРКИНАЙ ЖАМАЛОВА, жительница с.Воскресеновки, Мамлютский район:

— Посадили 2,5 мешка картофеля на 7 сотках земли. Получили 38 мешков. А выращенную тыкву мы отдавали на корм скоту всю зиму. В этом году увеличили площадь для выращивания. Получили еще 3 сотки.

После переезда семья быстро наладила быт, хозяйство и бизнес. Довольны они и свежим, чистым воздухом в селе. Быстро нашли здесь и друзей.

РАХИМ САУЛЕМБАЕВ, житель села Воскресеновки, Мамлютский район:

— У меня были раньше проблемы со здоровьем. Но после переезда всё прошло. Сейчас отлично себя чувствую. Нам очень нравится место, где мы живём. Село хорошее, люди здесь добрые и приветливые.

В Воскресеновский сельский округ с юга переехали 6 семей. Двое из них открыли свое дело, воспользовавшись поддержкой государства.

ВИКТОР МИЩЕНКО, аким Воскресеновского сельского округа, Мамлютский район:

— По другой улице семья живёт, они тоже купили коров, занимаются. В 2020 году у нас было построено 7 домов. Сейчас почти все заселены. Только один не заселён.

Сейчас в сельском округе готовят информационные ролики для жителей трудоизбыточных регионов страны. Будут рассказывать о трудоустройстве и условиях жизни.

Айгерим Хамзина