Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Волкодав возложила цветы к памятникам погибшим солдатам

Чистое голубое небо, согревающие лучи солнца и приятный ветерок. В этот важный для Валентины Архиповны день и погода сердце радует. Сегодня ветеран войны собралась с силами, принарядилась, чтобы прийти к памятникам погибшим солдатам и возложить цветы. Без трепета и слёз не обошлось. Рядом как всегда родные дочки.

СВЕТЛАНА ЮЩЕНКО, дочь ветерана войны Валентины Волкодав:

— С кем всю войну прошли, уже практически никого нет. Ни тех, кто оставался в оккупации, ни сослуживцев. Пусть будет всегда вот такое чистое небо, чтобы подрастающее поколение не забывало.

Сейчас Валентине Архиповне 101 год. Во время войны она служила на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах в звании сержанта. Вся грудь её в наградах — орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многие другие. Ветеран благодарит друзей из Совета ветеранов и всех, кто помог ей сегодня приехать и почтить память солдат, павших на полях сражений Великой Отечественной. Кто также, как и она в годы войны боролся за Победу.

ИМАНГАЛИ ТАТВАЕВ, заместитель председателя городского совета ветеранов:

— Валентина Архиповна в День Победы не смогла по состоянию здоровья и в связи с большим наплывом людей принимать участие, но когда дочери её сказали, что она желает почтить память после Дня Победы, мы, Совет ветеранов, Департамент по делам обороны, депутатский корпус откликнулись и сделали все, чтобы привезти её, чтобы она отдала дань уважения своим сослуживцам. Мы восприняли это как урок мужества. Она всю войну прожила , тяжелейшие послевоенные годы и она осталась с улыбкой.

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше. И сегодня в Петропавловске их только 5.

Анастасия Кузнецова