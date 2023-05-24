В селе Калугино Мамлютского района планируют запустить новую МТФ в августе этого года

Новую молочно-товарную ферму строят в селе Калугино Мамлютского района. Здесь на 2 гектарах земли развернулась стройка. Три фермы, доильный зал, родильное отделение будут функционировать здесь в скором времени. Стоимость проекта — 1 млрд 700 млн тенге. На приобретение скота с СПК под 4% было выделено 490 млн тенге местному ТОО «АЙТЕКЕ БИ-СК», которое занимается растениеводством и животноводством.

АСКАР МАДИЕВ, директор ТОО «АЙТЕКЕ БИ-СК»:

— Было приобретено в прошлом году 612 телочек из Германии симментальская породы. В 2022 году с 1 июня мы начали строительство товаро-молочной фермы на 620 голов. Закуплен доильный зал шведского производства. Рабочих мест планируем 28-30 человек. Средняя заработная плата в животноводстве будет порядка 150-250 тысяч тенге.

Сейчас производятся бетонные работы, потом будут устанавливать оборудование. Здесь уже красуются деревья, сделано освещение. Работы выполнены на 70%.

ЭМИЛЬ ХАБИБУЛИН, строитель:

— Выполняли монтаж кровли, утепление профлиста. Сейчас выполняем утепление фасада здания и затем будем обшивать его профлистом. Зарплату выплачивают стабильно, условия нас устраивают, работаем с удовольствием.

Молочно-товарную ферму в Калугино планируют запустить уже в августе этого года.

Анастасия Кузнецова

