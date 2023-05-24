В прошлом купальном сезоне в регионе утонули 5 человек

На территории области находится порядка 60 рек, более двух тысяч озер и свыше сотни котлованов. Совсем скоро рядом с ними можно будет встретить отдыхающих, включая тех, кто захочет проверить, прогрелась ли вода за первые жаркие дни или нет. Сотрудники областного департамента по ЧС напоминают североказахстанцам, что купаться разрешено исключительно в отведенных для этого местах.

КИРИЛЛ ИВАННИКОВ, врио начальника управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— У нас функционируют 60 мест, они расположены на 13 озерах и реке Есиль. В прошлом году в период купального сезона утонули 5 человек, из которых 1 ребенок. За 10 лет утонули 216 человек, из них 34 — дети.

На официальных местах массового отдыха таких случаев не было. Со статистикой не поспоришь, как и с данными областного филиала «Казгидромета». Если верить прогнозу то, лето подарит жителям области много солнечных, но далеко не всегда жарких дней. Это значит, что водоемы будут прогреваться постепенно.

ДАУРЕН КОЩУГУЛОВ, руководитель отдела филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Согласно консультативному прогнозу летом 2023 года температурный фон прогнозируется в пределах климатической нормы, но с частыми колебаниями температур. С прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов Северных морей ожидается колебание температуры воздуха днем от +30+37°С до +10+20°С.

Таким образом, жаркие дни будут сменяться прохладными с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Дарья Пышмынцева



