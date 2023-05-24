В Есильском районе сажают картофель

Индивидуальный предприниматель Шамшуменов работает в Покровском сельском округе Есильского района с 2016 года. Пенсионер занимается посадкой картофеля. В следующем году планирует расширять площадь и ассортимент.

ЖОМАРТ ШАМШУМЕНОВ, директор ИП «Шумшуменов»:

— Садим картофель на площади 6 гектаров. Урожайность у нас хорошая. В будущем году хочу начать сажать морковь и свеклу. Хочу получить кредит, приобрести новую технику и протянуть систему орошения. Наладить полив.

Директор ИП планирует закупить технику для посадки, «гребнеобразователь» и «овощную сеялку». На эти цели ему необходимо порядка 20 миллионов тенге.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Традиционно, в Есильском районе по картофелю есть определённый потенциал. Здесь и бонитет почвы, и возможность орошения. Знаю, что в приграничном районе на капельном орошении. Большая работа проводится. Поэтому в рамках диверсификации надо эту работу продолжать. Задача поставлена – в 3 раза увеличить. По району этот показатель составляет 1,7 тыс. гектаров.

Марат Тасмаганбетов напомнил, что акимом области поставлена задача увеличения посевных площадей. В частности, для социально значимых культур, в числе которых и картофель.



Алишер Ашимов