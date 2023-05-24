Об обеспечении безопасности детей говорили на родительском собрании

Как обезопасить детей? Какие принять меры, чтобы они не стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности? Об этом говорили на родительском собрании в стенах школы-комплекса эстетического воспитания №8. Здесь несколько представителей от каждого класса, которые в дальнейшем донесут информацию до тех, кто не смог попасть на встречу. Тема важная и требует повышенного внимания, считают родители.

ИНДИРА ИДРИСОВА:

— Сейчас такое время. Всякое происходит. Моей дочери будет 10 лет. Я с ней общаюсь, как с подругой, а супруг общается с сыном, как с другом. В семье нужно так общаться, чтобы дети были ближе, не боялись что-то рассказать.

И такой подход правильный, говорят психологи. Зачастую дети, становясь жертвой насилия, не рассказывают родителям о преступлении, потому что опасаются их реакции. Эти и другие рекомендации специалисты озвучили на собрании.

ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г.Петропавловска:

— В первую очередь необходимо научить наших детей говорить «нет» любому, кто намеревается нанести ему вред. Необходимо знать круг общения своего ребёнка, чем он интересуется в социальных сетях, на каких сайтах проводит время.

Почти всегда жертвами насильников и педофилов становятся дети, родители которых не занимались половым воспитанием ребёнка и не объясняли ему границы дозволенного.

Айгерим Хамзина

