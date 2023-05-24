На 57% выполнили посевные работы в ТОО «Лавровское» Айыртауского района

Активно идёт посевная кампания в ТОО «Лавровское» Айыртауского района. Работы выполнили на 57%. Сеют здесь горох, лён, пшеницу, ячмень и овёс.

САМАТ КОСЖАНОВ, директор ТОО «Лавровское», Айыртауский район:

— Общая площадь посевных — 6 471 га. На парах в этом году засеяли 1 200 га. В этом году мы удобрения не вносили. Планируем вносить осенние удобрения, потому что эффективность хорошая.

На полях работают 3 зерносеющих комплекса и 56 человек. Условия труда для них здесь созданы хорошие. Средняя заработная плата составляет 200 тысяч тенге. Закончить посев в товариществе планируют до конца мая, отмечает руководитель товарищества. Первый заместитель акима области посетил поля, где ознакомился с посевными работами и встретился с местными аграриями.

МАРАТ ТАСМАГАМБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Мы все работаем в условиях рискованного земледелия, где лимитирующим фактором является влага. Есть поручение акима области по социально значимым культурам. Сейчас мы были в Есильском районе, где посмотрели посев картофеля и гречихи в организованных хозяйствах. Надо понимать о том, что диверсификация должна быть.

Особое внимание — выскомаржинальным культурам. Сегодня аграриям их уже необходимо сеять на своих полях, считает Марат Тасмагамбетов.

МАРАТ ТАСМАГАМБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Вы видите провал по цене пшеницы? Да, мы перешли на масличку. Но, видели вы какая цена по масличным? Поэтому, в этом году увеличение посевов чечевицы и подсолнечника. Чечевицы 90 тысяч заявили. Уже 85 тысяч мы посеели. 125 тысяч заявили подсолнечника, 111 тысяч — посеели уже. Это говорит о том, что рынок сам подталкивает. Монокультурами увлекаться нельзя.

Напомнил первый замакима области аграриям и о минеральных удобрениях. Они в растениеводстве играют важную роль.

МАРАТ ТАСМАГАМБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Сегодня мы вносим по области порядка 180 тысяч тонн. Это первый показатель по республике. В целом, если пересчитывать с физического веса на ДВ, то это очень мало. До руководителей сельхозформирований надо доводить. Стоимость 50% субсидируется. Поэтому, надо понимать, что мы будем заниматься.

В этом году сельхозкультуры в СКО планируют посеять на 4,5 млн га. На большей части разместят зерновые и зернобобовые культуры. Масличка займет 960 тысяч гектаров.

Алишер Ашимов