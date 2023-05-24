Члены СКОФ партии «AMANAT» ознакомились с темпами строительства одного из городских общежитий

Мониторинговая группа комиссии партийного контроля СКОФ партии «AMANAT» посетила строящееся общежитие для специализированной школы интерната-колледжа олимпийского резерва в Петропавловске. Объект рассчитан на 244 места. Комиссия партийного контроля направила обращение к заказчику общежития, им является областное управление строительства, архитектуры и градостроительства. В обращении эксперты отразили выявленные недостатки. Согласно требованиям на стройке должны находиться 44 человека. Кроме того, во время первого визита партийцев на объекте была проблема, связанная с доставкой строительных материалов. По плану общежитие должно быть полностью готово к сентябрю этого года.



АЛЕКСАНДР ЗЕЛЬ, член комиссии партийного контроля СКОФ партии «AMANAT»:

На данный момент на объекте трудятся 18 человек, которые занимаются фасадными и сварочными работами. Представитель подрядной организации заверил, что темпы строительства в ближайшее время будут наращиваться. К концу текущей недели начнутся работы по заливке полов, после чего рабочие в полном составе приступят к отделке внутренних помещений. Кроме того, начались работы и по благоустройству прилегающей территории.



Дарья Пышмынцева