Айтыс в специализированной казахской школе-гимназии имени Абая посвятили 130-летию Магжана Жумабаева

К 130-летию Магжана Жумабаева в специализированной казахской школе-гимназии имени Абая организовали айтыс. В остроумии и таланте импровизации состязались 15 школьников. Организаторы музыкального соревнования отмечают, что в регионе интерес у молодежи к такому виду искусства растет.

НУРЛАН САДЫКОВ, методист областного центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Цель данного мероприятия выявление одаренных детей и сопровождение их в дальнейшем. Мы же говорим одаренные дети. Как мы их выявляем? Например, через айтыс, через словесность выявляются действительно таланты. Первый критерии — это импровизаторское искусство. Это самое главное. Следующее — остроумие и находчивость.

На сцене Султан Жаркынулы и Бекбарыс Адильжан. Под звуки домбры и бурные аплодисменты зрителей они дают достойные ответы друг другу.

Султан Жаркынулы приехал из села Дайындык Аккайынского района. В таких соревнованиях участвует не в первый раз. Юный акын знает наизусть 130 стихотворений Магжана.

СУЛТАН ЖАРКЫНУЛЫ:

— Я участвую в айтысе с 6 лет. Моим учителем стал отец. Я получил от него много наставлений. Я прочитал много книг Абая, Магжана, Мукагали. И я сам сочиняю стихотворения. Своё будущее хочу связать с творчеством.

Читает много и Бекбарыс Адильжан. Он приехал из села Байтерек Кызылжарского района. Впервые взял в руки домбру в 11 лет.

БЕКБАРЫС АДИЛЬЖАН:

— Я много участвовал в соревнованиях. Получал призовые места. Мой учитель, который впервые подтолкнул меня к айтысу, Ерлан Даулет. Он -ученик Журсуна. В ходе подготовки к этим соревнованиям я читал много книг о Магжане.

Победители творческого состязания были награждены грамотами и ценными призами.



Камилла Карим