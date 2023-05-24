15 преступлений в отношении несовершеннолетних произошло в Петропавловске

О половой неприкосновенности несовершеннолетних говорили и со студентами колледжей. Им рассказали, как обезопасить себя от сексуальных посягательств, нежеланной ранней беременности и заболеваний.

КУАНЫШ КОЙШЫГУЛ, внештатный детский и подростковый гинеколог СКО:

— Мы объясняем о ранней половой жизни, почему этого не стоит делать. Это ведёт к нежеланной беременности. Эта тема стоит остро. Имеются и криминальные аборты. Инфекционных болезней очень много. Выявляемость стала очень большой. Потому что методы контрацепции редко обговариваются.

Потому специалисты проводят встречи со студентами и школьниками, где подробно объясняют им, как себя обезопасить. Встречи проводят с подростками старше 14 лет. Врачи отмечают, что нынешнее поколение отличается ранним взрослением в эмоциональном плане.

ЛИДИЯ СУЛТАНГЕЛЬДИНОВА, старший участковый инспектор отдела ювенальной полиции г.Петропавловска:

— При беседе с учащимися мы доводим информацию, разъясняем некоторые статьи административного и уголовного кодекса, последствия. Также у нас проводят рейды по выявлению и посещению неблагополучных семей, и несовершеннолетних, которые находятся в позднее время суток вне жилища, которые также могут стать жертвами преступлений.

С начала года в Петропавловске зафиксировано 15 преступлений в отношении несовершеннолетних. 7 из них касались посягательств на половую неприкосновенность детей. Зарегистрированы также нанесение телесных повреждений, кражи и вымогательства в отношении несовершеннолетних.

Айгерим Хамзина