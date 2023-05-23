«Жер аманаты»: в регионе вернули порядка 304 тысячи гектаров земли

Комиссия «Жер аманаты» партии «Аманат» активно занимается вопросом возврата в государственную собственность неиспользуемых и незаконно предоставленных земель сельскохозяйственного назначения. Речь идет о 304 тысячах гектарах, которые вернули в прошлом году. Из этого объема 40 тысяч уже переданы сельским населенным пунктам под пастбища. План выполнен, говорят специалисты.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— В Астане есть национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары». Они занимаются космическим мониторнгом и снимки со спутника отправляют нам. Мы их анализируем совместно с областной прокуратурой. Если на этих снимках будут обнаружены пустующие земли, то мы передадим дело в суд. Таким образом, мы возвращаем землю государству.

В департаменте по управлению земельными ресурсами подвергли критике работу в двух районах: Шал акына и имени Г.Мусрепова.

БАКЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами СКО:

Пока что не все районы исполнили план за январь и апрель. Так, согласно плану, должно было быть 46 тысяч. Обеспечили план по возврату ежемесячно только 7 районов. 6 районов еще в работе и на сегодня исполнение плана составляет 96,3%. Я думаю, до конца месяца этот плановый показатель исполним.

В прошлом году в области в ходе проверок взяли на контроль 54 фермера. Они должны в течение года освоить земли, либо передать их государству. А это 269,5 тыс. га.

Камилла Карим