В СКО больше 1000 предприятий активно внедряют и используют инновации

В Северо-Казахстанской области больше тысячи предприятий активно внедряют и используют инновации в своей работе. Это показало прошлогоднее статистическое наблюдение. Наиболее высокая активность в области инноваций в 2022 году была зафиксирована на крупных предприятиях и составила 56,6%. Больше всего инновации внедряли компании, ориентированные на сельское, лесное и рыбное хозяйства, а также торговлю. Не отставали и предприятия обрабатывающей промышленности, здравоохранения. Объем инновационной продукции в 2022-м по сравнению с предыдущим годом увеличился в 3,3 раза и составил 82,4 млрд тенге. Затраты на инновации, в основном это были собственные средства предприятий, увеличились почти в 2,5 раза и достигли 117 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева