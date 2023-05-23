В Мамлютке на набережной открыли аллею семьи

На набережной Мамлютки собрались и школьники, и старшее поколение. У мамлютчан праздник — торжественное открытие аллеи семьи.

Со значимым событием в жизни города поздравил присутствующих аким Мамлютки. Прозвучали поздравления и от самих жителей. Павел Савченко — пример человека, который не просто всей душой любит свой край, но и ещё доказывает свою любовь делом. На своем участке он высадил порядка 60 деревьев и кустарников.

ПАВЕЛ САВЧЕНКО, житель г.Мамлютки, Мамлютский район:

— Нашему поколению со школьных лет прививали любовь к природе, к своему краю. Есть хорошее стихотворение Михаила Исаковского. «Ясным днем на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл молодую вишню где-то и довольный унес её домой. Он смотрел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал: «Дай-ка я на память у дороги вишню посажу…»

И тот самый момент Х настал. Местные жители приступили к посадке саженцев.

Теперь аллею семьи на набережной Мамлютки будут украшать более 20 зеленых деревьев. А ещё в скором времени здесь появится фонтан. В завершение празднования мамлютчане запустили в небо белых голубей, как знак дружбы, мира и согласия.

— Мамлютка наша хорошо расстраивается, скверов много, детских площадок. Хорошо все организовали, посадили деревца, всё разрастется, красиво будет.

— Я очень рад, что стал участником праздника и посадил дерево. Спасибо большое акиму района. Мамлютка наша развивается, есть места для отдыха, рад за свой город.

Анастасия Кузнецова