ОПМ «Внимание — дети!» проходит в СКО

Совсем скоро школьники выйдут на каникулы, а это значит, что на улицах появится много юных участников дорожного движения. Чтобы обезопасить мальчишек и девчонок, стражи порядка начали работать в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!».

АЗАМАТ ЖАМУКОВ, старший инспектор по особо важным поручениям управления МПС ДП СКО:

— За 4 месяца т.г. на территории СКО зарегистрировано 8 ДТП с участием детей, в результате которых 1 человек погиб и 8 получили ранения. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии начала летних каникул с 15 по 31 мая т.г. на территории республики проводится ОПМ «Внимание — дети!»

В рамках профилактического мероприятия полицейские проводят беседы с водителями. Автомобилистам с юными пассажирами стражи порядка дарят специальные наклейки.

— Вы ребёнка пристегнули, да? Детское удерживающее устройство… Хотелось бы вам сказать, быть предельно внимательными, когда вы, тем более, перевозите детей, использовать детское удерживающее устройство и неукоснительно соблюдать все ПДД. И в рамках данного мероприятия мы хотели бы вам наклеить такую наклейку. Можно, да?

— Да.

Полицейские проводят встречи с учащимися. Они напоминают им о правилах дорожного движения, об опасности игр вблизи проезжей части. Кроме того, на перекрёстках и пешеходных переходах нужно сойти с велосипеда или самоката, перевести их в пешем порядке.

— Даже, если вы идёте пешком, если вы едете на самокате, если управляете велосипедом — все вы являетесь участниками дорожного движения.

Параллельно стражи порядка проводят проверки на дорогах области. Чуть больше, чем за неделю они выявили 2813 различных нарушений ПДД, включая те, в которых участвовали пешеходы. 190 раз правоохранители останавливали североказахстанцев, переходивших дорогу в неположенном месте. Полицейские просят всех участников дорожного движения соблюдать правила и помнить, что безопасность детей во многом зависит от их примера.

Дарья Пышмынцева