О сроках получения паспортов готовности говорили в Петропавловске

О выдаче паспортов готовности на предстоящий осенне-зимний период говорили на совещании с энергопроизводящими и передающими компаниями. Этот паспорт они получают ежегодно как подтверждение, что на предприятии провели все необходимые работы и готовы к холодам.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— Приём документов осуществляется ежегодно с 15 августа по 30 сентября через портал электронного правительства. По СКО такие предприятия, как АО «СК РЭК», ТЭЦ-2, ЮУЖД. Паспорт готовности получают в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля. КТ «Зенченко и К», «Иван Зенченко», «Казводхоз» получают в нашем департаменте.

За не предоставление паспорта готовности предусмотрена административная ответственность. Для субъектов малого предпринимательства штраф составляет 50 МРП, это свыше 170 тысяч тенге. Для среднего бизнеса — около полумиллиона тенге, для крупного — свыше млн.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— В прошлом году у нас одна организация не получила паспорт готовности. Это Петропавловская ТЭЦ-2. За это она была привлечена к административной ответственности в порядке сокращённого производства на 612 600 тенге.

Потому сотрудники профильного департамента заранее встречаются с энергопроизводящими и передающими компаниями, чтобы они уже сейчас начинали готовить объекты к осенне-зимнему периоду.

Айгерим Хамзина