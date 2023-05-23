О повышении правовой грамотности молодежи, её доверии к правоохранительным органам говорили в Академии Нацгвардии РК

В Академии Национальной Гвардии РК собрались студенты колледжей города и курсанты. Тема встречи — повышение правовой грамотности молодежи и уровня её доверия к правоохранительным органам.

ЕЛЕНА СКАКУНОВА, специалист по работе с молодежью отдела Управления внутренней политики СКО:

— Правовая грамотность молодежи — это то, о чем сейчас нужно говорить. Права и обязанности должны соблюдаться. Но то, как он их реализует и то, когда преступления совершаются, в эти моменты не всегда все знают, как себя защитить. Такие моменты возникают из-за правовой неграмотности.

Эта встреча проходит в рамках проекта республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ». Главная цель — сформировать доверительный диалог, укрепить позитивный имидж представителей Вооруженных сил и правоохранительных органов в молодежной среде. Сегодня первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по СКО Айдос Жунисов разъясняет ребятам, что их служба прозрачна и доступна всем. Они активно развивают соцсети. А о том, что коррупция — враг, молодежь знает и сама.

ДИНАРА МАМБЕТОВА, руководитель клуба «Саналы ұрпақ» колледжа им. М.Жумабаева:

— Я являюсь руководителем клуба «Саналы урпак» при колледже М.Жумабаева. В нашем клубе участвуют свыше 500 студентов. В колледже часто проводятся мероприятия, посвященные антикоррупционным действиям. Я считаю, что такие мероприятия, проведенные с представителями Академии очень полезны.

Активными участниками дискуссии были и курсанты Академии.

Анастасия Кузнецова

