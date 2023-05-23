На прошлой неделе в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование. По его результатам выпускники школ смогут принять участие в конкурсе государственных грантов. Вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев отметил, что для участия в ЕНТ подали заявление 166 тысяч абитуриентов.

КУАНЫШ ЕРГАЛИЕВ, вице-министр науки и высшего образования РК:

— 60% грантов будет направлено на инженерно-технические специальности, а также выделены специальные гранты для молодежи из густонаселенных и западных регионов. В 2023 году увеличилось количество педагогических квот, выделяемых региональным вузам — 6 280 грантов. По программе «Серпін» выделили 3 653 гранта.

Одним из основных преимуществ ЕНТ в этом году является то, что школьникам предоставляются две возможности сдать экзамен. Таким образом, тестируемый может принять участие в конкурсе на получение гранта, выбрав лучший из двух результатов. Эта норма закреплена на законодательном уровне. Куаныш Ергалиев рассказал, что 75% школьников изъявили желание сдать ЕНТ на казахском языке, 25% — на русском языке и 0,14% — на английском. В этом году изменений в формате тестирования нет, но есть нововведения.

КУАНЫШ ЕРГАЛИЕВ, вице-министр науки и высшего образования РК:

— Что касается главных нововведений, то внесены изменения в количество тестовых заданий по дисциплинам «История Казахстана и «Грамотность чтения». В одном варианте «Истории Казахстана» будет 20 тестовых заданий, а в «Грамотности чтения» — 15 тестовых вопросов. С этого года «Информатика» включена в список комбинаций профильных дисциплин.

Единое национальное тестирование в Казахстане проводится пять раз в год. Для обучения на платной основе важный экзамен традиционно проходит в январе-марте, а также в августе. В первый месяц этого года ЕНТ сдали 123 тысячи человек, 83% из них смогли заполучить необходимые пороговые баллы. Аналогичная ситуация сложилась в марте, тогда на сдачу тестирования пришли 111 тысяч учащихся.

Дарья Пышмынцева